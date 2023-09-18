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Бывший менеджер Сенс Банка возглавил департамент НБУ

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18.09.2023, 18:24
Бывший менеджер Сенс Банка возглавил департамент НБУ - Фото
Олег Прохода (фото – пресс-служба НБУ)

Национальный банк назначил нового директора департамента денежного обращения, сообщила пресс-служба регулятора. С 18 сентября его возглавляет Олег Прохода, почти 20 лет работающий в банковской системе Украины, в частности около 10 лет – в сфере налично-денежного обращения.

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Олег Прохода окончил Академию муниципального управления (менеджмент организаций). Начал карьеру в 2003 году в ООО "Европейский банк развития и сбережений".

До назначения в Национальный банк Олег Прохода работал в АО "Сенс Банк", в частности директором центра денежного обращения (2021–2023), директором департамента банкнотного бизнеса (2019–2021).

Также возглавлял банкнотный бизнес в ПАО "Укрсоцбанк" и АО "Таскомбанк", руководил региональной сетью АО "Ощадбанк" и ОАО "Банк "Финансы и Кредит", был заместителем главы правления ПАО "Банк "Юнисон".

В сферу ответственности директора департамента денежного обращения входят:

→ разработка и внедрение стратегии наличного денежного обращения;
→ методологическое обеспечение и управление наличным денежным обращением, в том числе с внедрением новейших технологий;
→ определение общей потребности в наличных денежных средствах и необходимых номиналах банкнот и монет;
→ организация изготовления банкнот, монет, памятных и инвестиционных монет и сувенирной продукции;
→ организация и координация мероприятий по выпуску наличных денег в обращение, проведение кассовых и эмиссионных операций в национальной валюте, обеспечение потребностей экономики в наличных;
→ организация проведения операций по договорам о хранении запасов наличных денег Национального банка.

Предыдущим директором департамента был Виктор Зайвенко, он возглавлял департамент с декабря 2014 года. В январе 2023 года Зайвенко ушел на пенсию. До назначения нового руководителя его обязанности выполняла заместитель директора – начальник управления организации наличного обращения этого департамента Оксана Галиц.

Вера Касиян
НБУОлег Прихода
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