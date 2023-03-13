Перестановки в Нацбанке: назначен директор департамента надзора за небанковским рынком
Правление Национального банка по результатам поиска и собеседований кандидатов назначило Татьяну Мосийчук новым директором департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Департамент надзора за небанковским рынком входит в вертикаль подчинения "Пруденциальный надзор", куратором которой является заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.
Татьяна Мосийчук работает в финансовом секторе Украины более 30 лет, в частности, имеет значительный опыт работы в страховании, а также в консалтинговой и инвестиционной сферах.
До назначения в НБУ она работала советником по стратегическому развитию страхового рынка генерального директора ассоциации "Страховой бизнес" (2022-2023), была членом правления и заместителем директора страховой компании "Перша" (2021-2022). До этого работала в Украинской пожарно-страховой компании председателем правления (2019-2021), первым заместителем председателя правления (2018-2019).
Также Мосийчук имеет значительный опыт работы на государственной службе: работала заместителем председателя Госкомиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины, начальником управления финансового планирования Министерства внутренних дел.
Выступала экспертом для проектов ЕС в сфере реформирования финансовых рынков.
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