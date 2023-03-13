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Перестановки в Нацбанке: назначен директор департамента надзора за небанковским рынком

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 18:20
Перестановки в Нацбанке: назначен директор департамента надзора за небанковским рынком - Фото
Татьяна Мосийчук (Фото: пресс-служба НБУ)

Правление Национального банка по результатам поиска и собеседований кандидатов назначило Татьяну Мосийчук новым директором департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Департамент надзора за небанковским рынком входит в вертикаль подчинения "Пруденциальный надзор", куратором которой является заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

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Татьяна Мосийчук работает в финансовом секторе Украины более 30 лет, в частности, имеет значительный опыт работы в страховании, а также в консалтинговой и инвестиционной сферах. 

До назначения в НБУ она работала советником по стратегическому развитию страхового рынка генерального директора ассоциации "Страховой бизнес" (2022-2023), была членом правления и заместителем директора страховой компании "Перша" (2021-2022). До этого работала в Украинской пожарно-страховой компании председателем правления (2019-2021), первым заместителем председателя правления (2018-2019). 

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Также Мосийчук имеет значительный опыт работы на государственной службе: работала заместителем председателя Госкомиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины, начальником управления финансового планирования Министерства внутренних дел.

Выступала экспертом для проектов ЕС в сфере реформирования финансовых рынков. 

Всего в Нацбанке существует семь вертикалей подчинения подразделений с учетом новосозданной: вертикаль "Общий блок", (руководит глава НБУ Андрей Пышный), "Финансовая стабильность" (Катерина Рожкова), "Монетарная стабильность" (Сергей Николайчук), "Пруденциальный надзор" (Дмитрий Олейник), "Финансово-административный и операционный блок" (Ярослав Матузка), "Рыночные операции" (Юрий Гелетий), "Платежные системы и оборот денег" (Алексей Шабан).
Роман Бриль
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