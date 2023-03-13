НБУ впервые получил премию лучшего центробанка года в мире
Национальный банк Украины признан центральным банком года по итогам ежегодной премии Central Banking Awards от ведущего профильного журнала о деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Central Banking. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В номинации "Центральный банк года" НБУ победил впервые, получив международное признание за эффективную работу в 2022 году в условиях полномасштабной войны.
По мнению издания, НБУ в первые дни войны принял ряд жестких и эффективных решений, которые помогли сохранить финансовую стабильность в стране. В кратчайшие сроки были оптимизированы монетарная и валютно-курсовая политика. Удалось сохранить доверие к национальной валюте.
Также НБУ обеспечил бесперебойное функционирование банковской системы: банки работают бесперебойно, сохраняя ликвидность и средства клиентов, кредитуя бизнес.
Среди других заслуг Нацбанка — защита информации и полноценная работа платежной инфраструктуры для безналичных платежей, регулярная коммуникация с общественностью, бизнесом, участниками рынка и госорганами, что позволило избежать паники во время войны.
"Такое признание – это честь для команды, которая с первых обстрелов жуткого утра 24 февраля и по сей день надежно держит финансовый фронт", — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.
Обычно номинация "Центральный банк года" присуждается центральному банку, усилившему свой авторитет и решительно реализовавшему меры в рамках своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.
Весной 2019 года Национальный банк впервые в истории Украины получил международную награду Central Banking Awards в номинации Transparency – за значительные достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами.
Второй раз Национальный банк получил эту международную награду в 2021 году в номинации Currency Manager – за масштабную оптимизацию банкнотно-монетного ряда гривни и модернизацию национальной валюты на протяжении 2014–2020 годов в Украине.
Английское издательство Central Banking основано в 1990 году. Издает профильный журнал, серии книг и тематических брошюр. Издательство также проводит профессиональные образовательные мероприятия для центробанкиров и участников финансового рынка.
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