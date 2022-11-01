Изменения в Нацбанке: Рожкова возглавила новую вертикаль подчинения

Национальный банк Украины провел частичное перераспределение подразделений по вертикалям подчинения. Создана новая вертикаль – "Финансовая стабильность", которую возглавила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Вертикаль "Финансовая стабильность" объединила департаменты методологии регулирования деятельности банков и небанковских финучреждений с департаментом финансовой стабильности. Цель — усиление эффективности управленческих процессов в НБУ.

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Также в рамках перераспределения подчинения департаментов в вертикаль "Общий блок" вошел департамент стратегии и развития. Цель — развитие стратегии НБУ в соответствии с новыми вызовами и внедрение ключевых изменений финансовой системы.

Проведенные изменения соответствуют лучшей мировой практике и рекомендациям международных финансовых организаций. Подобные принципы используются в деятельности центральных банков, в частности Банка Великобритании, подчеркивают в НБУ.

емь вертикалей подчинения подразделений с учетом новосозданной: вертикаль "Общий блок", (руководит глава НБУ Всего в Нацбанке существует сс учетом новосозданной: вертикаль "Общий блок", (руководит глава НБУ Андрей Пышный ), "Финансовая стабильность" (Катерина Рожкова), "Монетарная стабильность" (Сергей Николайчук), "Пруденциальный надзор" (Дмитрий Олейник), "Финансово-административный и операционный блок" (Ярослав Матузка), "Рыночные операции" (Юрий Гелетий), "Платежные системы и оборот денег" (Алексей Шабан).

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Роман Бриль

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