Изменения в Нацбанке: Рожкова возглавила новую вертикаль подчинения
Национальный банк Украины провел частичное перераспределение подразделений по вертикалям подчинения. Создана новая вертикаль – "Финансовая стабильность", которую возглавила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Вертикаль "Финансовая стабильность" объединила департаменты методологии регулирования деятельности банков и небанковских финучреждений с департаментом финансовой стабильности. Цель — усиление эффективности управленческих процессов в НБУ.
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Также в рамках перераспределения подчинения департаментов в вертикаль "Общий блок" вошел департамент стратегии и развития. Цель — развитие стратегии НБУ в соответствии с новыми вызовами и внедрение ключевых изменений финансовой системы.
Проведенные изменения соответствуют лучшей мировой практике и рекомендациям международных финансовых организаций. Подобные принципы используются в деятельности центральных банков, в частности Банка Великобритании, подчеркивают в НБУ.
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