Глава НБУ получил нового заместителя. Работал в Офисе президента
Дмитрий Олейник занял вакантную должность шестого заместителя председателя Национального банка Украины и приступил к исполнению своих обязанностей с 25 октября. Он назначен на должность Советом НБУ по представлению главы Андрея Пышного, сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Олейник работает в финансовой системе Украины с 2005 года. Руководил департаментами в украинских и международных банках (УкрСиббанк, Ощадбанк). Работал в PwC, предоставляя консалтинговые услуги банкам в регионе Центральной и Восточной Европы и государственным учреждениям Украины.
В 2019 году работал директором департамента финансовой политики Министерства финансов Украины.
С мая 2021 года и до назначения в Национальный банк был генеральным директором директората по вопросам экономической политики Офиса президента Украины.
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