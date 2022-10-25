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Глава НБУ получил нового заместителя. Работал в Офисе президента

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 12:06
Глава НБУ получил нового заместителя. Работал в Офисе президента - Фото
Дмитрий Олейник (Фото: пресс-служба НБУ)

Дмитрий Олейник занял вакантную должность шестого заместителя председателя Национального банка Украины и приступил к исполнению своих обязанностей с 25 октября. Он назначен на должность Советом НБУ по представлению главы Андрея Пышного, сообщает пресс-служба Нацбанка.   

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Олейник работает в финансовой системе Украины с 2005 года. Руководил департаментами в украинских и международных банках (УкрСиббанк, Ощадбанк). Работал в PwC, предоставляя консалтинговые услуги банкам в регионе Центральной и Восточной Европы и государственным учреждениям Украины. 

В 2019 году работал директором департамента финансовой политики Министерства финансов Украины. 

С мая 2021 года и до назначения в Национальный банк был генеральным директором директората по вопросам экономической политики Офиса президента Украины. 

В соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" у председателя Национального банка есть шесть заместителей, которые назначаются на должности и увольняются с должностей Советом НБУ по представлению председателя Нацбанка. 

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Роман Бриль
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