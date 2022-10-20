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Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 25%

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 14:15
Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 25% - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил во время брифинга глава НБУ Андрей Пышный.

"Инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой. Ценовая динамика была ожидаемой и даже несколько ниже июльского прогноза Национального банка", — сказал он.

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Глава Нацбанка добавил, что основными факторами роста инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины.

"В этом году инфляция достигнет около 30%, но в последующие годы она должна замедлиться при ожидаемом снижении рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политики", — сказал глава НБУ.

По его словам, обновленный прогноз, как и предыдущий, предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года.

Учетная ставка — едва ли не единственный инструмент в руках Нацбанка для влияния на инфляцию. Нацбанк увеличивает ставку для укрощения высоких цен или снижает для повышения экономической активности (более активного кредитования). До войны учетная ставка составляла 10%, а за шесть месяцев до этого — 6%. На таком самом низком уровне за всю историю она держалась с 2020 года.
  • НБУ принял решение повысить учетную ставку с 10 до 25% с 3 июня 2022 года. Центробанк сохранил ставку на этом уровне с 22 июля, а также с 9 сентября.
Наталія Софієнко
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нацбанк учетная ставка
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