Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 25%
Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил во время брифинга глава НБУ Андрей Пышный.
"Инфляция в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемой. Ценовая динамика была ожидаемой и даже несколько ниже июльского прогноза Национального банка", — сказал он.
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Глава Нацбанка добавил, что основными факторами роста инфляции остаются последствия полномасштабной войны России против Украины.
"В этом году инфляция достигнет около 30%, но в последующие годы она должна замедлиться при ожидаемом снижении рисков безопасности и слаженной монетарной и фискальной политики", — сказал глава НБУ.
По его словам, обновленный прогноз, как и предыдущий, предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25% по меньшей мере до ІІ квартала 2024 года.
- НБУ принял решение повысить учетную ставку с 10 до 25% с 3 июня 2022 года. Центробанк сохранил ставку на этом уровне с 22 июля, а также с 9 сентября.
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