Советник главы "Нафтогаза" возглавил новый департамент Нацбанка

По результатам конкурсного отбора Сергей Худияш возглавил новый Департамент международного сотрудничества Национального банка, созданного вместо управления европейской интеграции и международных программ. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Департамент международного сотрудничества входит в вертикаль подчинения "Монетарная стабильность", общее руководство которой осуществляет заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

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Сергей Худияш более 27 лет работает в сфере международных отношений, а также имеет значительный опыт работы в украинском государственном и банковском секторах.

До назначения в НБУ он был советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" (с ноября 2022 года), до этого – первым заместителем директора Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко при МИД.

В 2005 – 2021 годах работал в Укрэксимбанке, в частности с 2010 года возглавлял подразделение программ международных финансовых организаций.

В 2001-2005 годах работал на дипломатической должности в Посольстве Украины в США.

Также он работал в Секретариате Кабмина, министерстве экономики, Национальном агентстве Украины по вопросам развития и европейской интеграции, Агентстве координации международной технической помощи.

Окончил Киевский государственный технический университет строительства и архитектуры (специалист инженер-строитель), также учился в аспирантуре этого университета по специальности "Экономика строительства". Позже – окончил Украинскую академию внешней торговли (магистр международного права).

"Мы должны вывести работу международного направления НБУ на новый качественный уровень. Этого требует статус Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и реализация обновленных стратегических целей НБУ. Рассчитываю, что Сергей Худияш, имеющий весомый опыт работы в международной сфере, поможет нам развивать сотрудничество и отношения с иностранными партнерами", — прокомментировал назначение Николайчук.

13 марта 2023 года в Нацбанке назначили директора департамента надзора за небанковским рынком.

8 мая в Нацбанке назначили директора нового департамента, созданного по требованию МВФ.

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