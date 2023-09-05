Радник голови Нафтогазу очолив новий департамент Нацбанку

За результатами конкурсного відбору Сергій Худіяш очолив новий Департамент міжнародного співробітництва Національного банку, створеного замість управління європейської інтеграції та міжнародних програм. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Департамент міжнародного співробітництва входить до вертикалі підпорядкування "Монетарна стабільність", загальне керівництво якої здійснює заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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Сергій Худіяш понад 27 років працює у сфері міжнародних відносин, а також має значний досвід роботи в українському державному та банківському секторах.

До призначення в НБУ він був радником голови правління НАК "Нафтогаз України" (з листопада 2022 року), раніше – першим заступником директора Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка при МЗС.

У 2005-2021 роках працював в Укрексімбанку, зокрема з 2010 року очолював підрозділ програм міжнародних фінансових організацій.

У 2001-2005 роках працював на дипломатичній посаді у Посольстві України у США.

Також він працював у Секретаріаті Кабміну, міністерстві економіки, Національному агентстві України з питань розвитку та європейської інтеграції, Агентстві координації міжнародної технічної допомоги.

Закінчив Київський державний технічний університет будівництва та архітектури (фахівець інженер-будівельник), також навчався в аспірантурі цього університету за спеціальністю "Економіка будівництва". Пізніше закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі (магістр міжнародного права).

"Ми повинні вивести роботу міжнародного напряму НБУ на новий якісний рівень. Цього вимагає статус України як країни-кандидата на членство в ЄС та реалізація оновлених стратегічних цілей НБУ. Розраховую, що Сергій Худіяш, який має вагомий досвід роботи у міжнародній сфері, допоможе нам розвивати співпрацю та відносини з іноземними партнерами", – прокоментував призначення Ніколайчук.

13 березня 2023 року у Нацбанку призначили директора департаменту нагляду за небанківським ринком.

8 травня в Нацбанку призначили директора нового департаменту, створеного на вимогу МВФ.

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