Колишній менеджер Сенс Банку очолив департамент НБУ

Національний банк призначив нового директора департаменту грошового обігу, повідомила пресслужба регулятора. З 18 вересня його очолює Олег Прохода, який майже 20 років працює в банківській системі України, зокрема близько 10 років – у сфері готівково-грошового обігу.

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Олег Прохода закінчив Академію муніципального управління (менеджмент організацій). Розпочав кар'єру 2003 році в ТОВ "Європейський банк розвитку та заощаджень".

До призначення в Національний банк Олег Прохода працював у АТ "Сенс Банк", зокрема директором центру грошового обігу (2021–2023), директором департаменту банкнотного бізнесу (2019–2021).

Також очолював банкнотний бізнес у ПАТ "Укрсоцбанк" та АТ "Таскомбанк", керував регіональною мережею АТ "Ощадбанк" та ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит", був заступником голови правління ПАТ "Банк "Юнісон".

До сфери відповідальності директора департаменту грошового обігу належить:

→ розроблення та впровадження стратегії готівкового грошового обігу;

→ методологічне забезпечення та управління готівковим грошовим обігом, зокрема з упровадженням новітніх технологій;

→ визначення загальної потреби в готівкових коштах та необхідних номіналах банкнот і монет;

→ організація виготовлення банкнот, монет, пам'ятних та інвестиційних монет України та сувенірної продукції;

→ організація та координація заходів щодо випуску готівки в обіг, проведення касових та емісійних операцій у національній валюті, забезпечення потреб економіки в готівці;

→ організація проведення операцій за договорами про зберігання запасів готівки Національного банку.