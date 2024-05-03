Сооснователь Ethereum рассказал, в каких кошельках хранит личные криптоактивы

Бутерин также посоветовал не раскрывать доверенных лиц друг другу

Ethereum (Фото: ЕРА)

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин хранит 90% своих личных криптовалютных активов в мультисиг-кошельке (с мультиподписью) Safe (бывший Gnosis Safe).

Об этом программист написал в X.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Я использую multisig (@Safe) для более 90% моих личных средств", – отметил он.

Мультисиг-кошельки используют подход M-of-N (касается распределения риска и согласия на использование ключа). То есть в таких кошельках ключ разбивается на несколько частей с равным доступом. Одна часть остается у владельца, а другая — доверяется другим лицам. Так образуется децентрализованная сеть безопасности.

Бутерин также посоветовал не раскрывать доверенных лиц друг другу, чтобы обеспечить дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности.

Ethereum считают второй криптовалютой после биткоина и первой альтернативной ему криптовалютой (альткоином).