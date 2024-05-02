BlackRock прогнозирует новую волну инвестиций в биткоин-ETF

Это прогнозируют в BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами

BlackRock (Фото - EPA)

Институциональные финансовые учреждения, такие как суверенные фонды, пенсионные фонды и благотворительные фонды (которые обычно должны избегать рисковых операций с высокими процентами доходности и ориентируются на гарантированность поступлений), могут начать торговать спотовыми биткоин-ETF, сказал Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, сообщает CoinDesk.

"В ближайшие месяцы финансовые учреждения, такие как суверенные фонды, пенсионные фонды и благотворительные фонды могут начать торговать спотовыми ETF", – сказал Митчник.

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Спотовые биткоин-ETF — это трасты, управляющие резервами биткоина и выпускающие акции.

Митчник отметил, что BlackRock также намерен открыть доступ к биткоинам-ETF клиентам крупных консалтинговых компаний — например, Morgan Stanley (финансовый конгломерат, вторая по величине коммерческая транснациональная корпорация США и 34-я в списке крупнейших банков мира).

"Ожидается, что следующим шагом будет неограниченное предложение биткоина ETF клиентам крупных консультантов, таких как Morgan Stanley", – цитирует его издание.

До этого BNP Paribas, второй по величине европейский банк, приобрел доступ к биткоинам через спотовый ETF в соответствии с последними 13F заявками в SEC.