BlackRock прогнозує нову хвилю інвестицій у біткоїн-ETF

Це прогнозують в BlackRock, найбільшій у світі компанії з управління активами

BlackRock (Фото - EPA)

Інституційні фінансові установи, такі як суверенні фонди, пенсійні фонди та благодійні фонди (які зазвичай, мають уникати ризикових операцій із зависокими відсотками дохідності й орієнтуються на гарантованість надходжень), можуть почати торгувати спотовими біткоїн-ETF, сказав Роберт Мітчнік, керівник відділу цифрових активів BlackRock, найбільшої у світі компанії з управління активами, повідомляє CoinDesk.

"У найближчі місяці фінансові установи, такі як суверенні фонди, пенсійні фонди та благодійні фонди, можуть почати торгувати спотовими ETF", – сказав Мітчнік.

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Спотові біткоїн-ETF — це трасти, які керують резервами біткоїна та випускають акції.

Мітчнік зазначив, що BlackRock також має намір відкрити доступ до біткоїн-ETF клієнтам великих консалтингових компаній — наприклад, Morgan Stanley (фінансовий конгломерат, друга за величиною комерційна транснаціональна корпорація США та 34-та у списку найбільших банків світу).

"Очікується, що наступним кроком буде необмежена пропозиція біткоїн-ETF клієнтам великих консультантів, таких як Morgan Stanley", – сказано в цитаті.

До цього BNP Paribas, другий за величиною європейський банк, придбав доступ до біткоїнів через спотовий ETF відповідно до останніх 13F заявок у SEC.