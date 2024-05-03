Співзасновник Ethereum розповів, у яких гаманцях зберігає особисті криптоактиви

Бутерін також порадив не розкривати довірених осіб одна одній

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін зберігає 90% своїх особистих криптовалютних активів у мультисиг-гаманці (з мультипідписом) Safe (колишній Gnosis Safe).

Про це програміст написав у X.

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"Я використовую multisig (@Safe) для понад 90% моїх особистих коштів", – зазначив він.

Мультисиг-гаманці використовують підхід M-of-N (стосується розподілу ризику та згоди на використання ключа). Тобто у таких гаманцях ключ розбивається на кілька частин з рівним доступом. Одна частина залишається у власника, а друга — довіряється іншим особам. Так утворюється децентралізована безпекова мережа.

Бутерін також порадив не розкривати довірених осіб одна одній, щоб мати змогу забезпечити додатковий рівень конфіденційності та безпеки.

Ethereum вважають другою криптовалютою після біткоїну та першою альтернативною йому криптовалютою (альткоїном).