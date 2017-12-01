Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка Богуслав

Ликвидация банка Богуслав продлится год - по 30 ноября 2018 г. включительно

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка Богуслав на основании решения Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.



"Начата процедура ликвидации банка Богуслав с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года включительно", - уточняет ФГВФЛ.



Ликвидатором финучреждения фонд назначил Валерия Ермака.



НБУ признал банк Богуслав неплатежеспособным 6 ноября.



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