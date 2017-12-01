 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.88  27.14   EUR:  31.77  32.30
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка Богуслав

01.12.2017 18:16
Ликвидация банка Богуслав продлится год - по 30 ноября 2018 г. включительно

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка Богуслав на основании решения Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.

"Начата процедура ликвидации банка Богуслав с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года включительно", - уточняет ФГВФЛ.

Ликвидатором финучреждения фонд назначил Валерия Ермака.

НБУ признал банк Богуслав неплатежеспособным 6 ноября.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров