Жеваго считает мошенничеством выдачу Полищуку кредита на $120 млн
В банкротстве банка Финансы и кредит виноват среди прочего и менеджмент, которому Константин Жеваго слишком доверял. Об этом бизнесмен заявил в интервью НВ.
"Менеджмент, который сбежал: Хлывнюк [Владимир Хлывнюк, экс-председатель правления банка] в частности. Он сбежал в марте 2015 года. Почему? Потому что выяснилось, что были выданы мошеннические кредиты. В частности, кредит на $120 млн с процентами в адрес афериста Полищука [Виктор Полищук, экс-владелец банка Михайловский]", - заявил Жеваго.
Предприниматель пояснил, что не занимался делами банка на ежедневной основе. "Я для этого, как акционер, нанимал менеджмент. У меня есть активы, которые я воспринимаю как составляющие большого холдинга. И верю менеджменту, который нанимаю. Хлывнюк был председателем правления более 13 лет. Приведите мне хоть один аргумент, почему я не должен был ему верить?", - рассказал он.
Он считает этот кредит невозвратным. Но были и такие, которые все еще можно вернуть. Например, $45 млн, которые задолжала учреждению компания Игоря Коломойского МАУ.
Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что 80% кредитов банк Финансы и кредит выдавал структурам, связанным с Жеваго.
Жеваго в прошлом году оказался на 13-й строчке рейтинга ТОП-100 самых богатых от НВ, - эксперты оценили его активы в $442 млн. Он владеет мажоритарным пакетом горнорудной компании Ferrexpo, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже. Среди активов предпринимателя автомобилестроительный завод КрАЗ, фармкомпания Артериум и другие.
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