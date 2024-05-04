Как будут работать банки на майские праздники: объяснение НБУ

В НБУ рассказали о графике работы банков на майские праздники, в том числе и Пасху

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Система электронных платежей уже больше года работает в режиме 24/7/365. Поэтому все банки, подключенные к системе, могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности своих клиентов. Об этом рассказали в Нацбанке.

Праздничные дни в мае:

5 мая (воскресенье) – Пасха;

8 мая (среда) – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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Однако в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде.

В частности, Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Следовательно, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы.