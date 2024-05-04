Как будут работать банки на майские праздники: объяснение НБУ
Система электронных платежей уже больше года работает в режиме 24/7/365. Поэтому все банки, подключенные к системе, могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности своих клиентов. Об этом рассказали в Нацбанке.
Праздничные дни в мае:
5 мая (воскресенье) – Пасха;
8 мая (среда) – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Однако в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде.
В частности, Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.
Следовательно, 6 и 8 мая будут обычными рабочими днями для финансовой системы.
- Пасхальная корзина украинцам в Польше обойдется дешевле, чем в Украине.