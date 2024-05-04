Як працюватимуть банки на травневі свята: пояснення НБУ

У НБУ розповіли про графік роботи банків на травневі свята, зокрема і на Великдень

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Система електронних платежів уже понад рік працює в режимі 24/7/365. Тому всі банки, які підключені до системи, мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів. Про це розповіли у Нацбанку.

Святкові дні у травні:

5 травня (неділя) – Великдень;

8 травня (середа) – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

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Проте в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю.

Зокрема, Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, зокрема не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Отже, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи.