Великодній кошик українцям у Польщі обійдеться дешевше, ніж в Україні: порівняння цін

Різниця в цінах на продукти великоднього кошика в Україні та Польщі мінімальна, проте рівень доходів в обох країнах відрізняється суттєво

Фото: depositphotos.com

Цього року зібрати великодній кошик для сім'ї із чотирьох осіб в Україні коштуватиме 1422 грн та 1326 грн в еквіваленті у Польщі. Ціни, які є в Україні, опублікував Інститут аграрної економіки, в Польщі — аналітичний центр міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

У традиційний великодній кошик входять паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який та твердий сир, хрін та сіль.

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Вартість домашньої паски за традиційним рецептом становитиме 179,8 грн за 1 кг в Україні та 185 грн у Польщі.

Найдорожчими складовими великоднього кошика є м'ясні страви. Домашня ковбаса в Україні коштує 200 грн за 0,5 кг та 244 грн у Польщі. Буженина — 265 грн в Україні та 195 грн — у Польщі. Вартість сала в Україні значно менша — 110 грн, у Польщі — 200 грн.

Загалом різниця в цінах на продукти в Україні та Польщі мінімальна, проте рівень доходів в обох країнах значно відрізняється, вказують в агентстві. У Польщі середня місячна зарплата складає 59 332 грн (6061 злотих з урахуванням податків), в Україні – 17 442 грн.

Джерело: Gremi Personal

"Українці витрачають значно більший відсоток свого доходу на продукти, порівнюючи з жителями Польщі. Розгляд цін на продукти без урахування доходів може призвести до неповного розуміння економічної ситуації в обох країнах. Тому все ще існує тенденція, коли українці приїжджають до Польщі на роботу та повертаються до України витрачати зароблене", – прокоментував Євген Кириченко, засновник Gremi Personal.

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