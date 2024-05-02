Пасхальная корзина украинцам в Польше обойдется дешевле, чем в Украине: сравнение цен

Разница в ценах на продукты Пасхальной корзины в Украине и Польше минимальная, однако уровень доходов в обеих странах различается значительно

Фото: depositphotos.com

В этом году собрать пасхальную корзину для семьи из четырех человек в Украине будет стоить 1422 грн и 1326 грн в эквиваленте в Польше. Цены по Украине опубликовал Институт аграрной экономики, по Польше — аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

В традиционную Пасхальную корзину входят пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.

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Стоимость домашней пасхи по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг в Украине и 185 грн в Польше.

Самыми дорогими составляющими Пасхальной корзины являются мясные блюда. Домашняя колбаса в Украине стоит 200 грн за 0,5 кг и 244 грн в Польше. Буженина 265 грн в Украине и 195 грн в Польше. Стоимость сала в Украине значительно меньше – 110 грн, в Польше – 200 грн.

В целом, разница в ценах на продукты в Украине и Польше минимальная, однако уровень доходов в обеих странах различается значительно, указывают в агентстве. В Польше средняя месячная зарплата составляет 59 332 грн (6061 злотых с учетом налогов), в Украине – 17 442 грн.

Источник: Gremi Personal

"Украинцы тратят значительно больший процент своего дохода на продукты по сравнению с жителями Польши. Рассмотрение цен на продукты без учета доходов может привести к неполному пониманию экономической ситуации в обеих странах. Поэтому все еще существует тенденция, когда украинцы приезжают в Польшу на работу и возвращаются в Украину тратить заработанное", – прокомментировал Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

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