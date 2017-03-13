Потребительские кредиты подешевели
По итогам прошедшего месяца средние процентные ставки снизились для потребительских кредитов. Стоимость ипотеки выросла минимально. Автокредиты после полугодичного удешевления выросли в цене. Ниже подано графическое изображение динамики стоимости кредитов за последний месяц.
Актуальные условия автокредитов
Средняя процентная ставка по кредитам на автомобили выросла на 0,83 п.п. и составляет 18,08% годовых. В прошлом месяце стоимость ссуд на авто опустилась на 2,45 п.п. Напомним, автокредиты дешевели с сентября каждый месяц. Минимальные ставки предлагает Укргазбанк (1,49% - 12,84%). Максимальные - ОТП Банк (31,5% - 33,5%).
Актуальные условия по ипотечным кредитам
Средняя стоимость ипотеки выросла минимально, на 0,01 п.п., и составляет 22,91% годовых. В прошлом месяце рост ставки по кредитам на недвижимость также составил 0,01 п.п. Стоимость ипотеки стабильно стоит на своем уровне. В декабре прошлого года средняя ставка также составляла 22,91% годовых. Минимальные ставки предлагает Кредобанк (15,9-18%) ПриватБанк (17,99%), ПиреусБанк (19,99%).
Актуальные условия потребительских кредитов
Существенно подешевели потребительские кредиты, на 0,79 п.п.. Средняя ставка составляет 36,83% годовых. В прошлом месяце потребкредиты упали в цене на 0,77 п.п. Минимальную ставку временно предлагает УкрсоцБанк (13,99%). Кредобанк предлагает кредит наличкой под 17,9% годовых, под залог недвижимости. Укрсиббанк предлагает 18,01% годовых на товары в интернет-магазинах. Овердрафты подешевели на 0,24 п.п. до 33,76% годовых. В прошлом месяце овердрафты подорожали на 0,24 п.п.
При написании материала исследовались 24 банка, 98 кредитных программы,
данные по состоянию на 13.03.17
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