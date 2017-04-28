НБУ ликвидирует банк Грановского

Регулятор решил ликвидировать Финбанк Александра Грановского

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Финбанк. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



"Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 27 апреля об отзыве банковской лицензии и ликвидации Финбанка, - гласит сообщение.



В январе Финбанк подал на рассмотрение Национального банка заявку на самоликвидацию.



7 апреля НБУ отнес его к категории неплатежеспособных.



На 1 января 2016 года около 80% банка принадлежали Александру Грановскому. До этого основным акционером банка был Борис Кауфман, а Грановский - миноритарием. Сейчас Кауфман не входит в число акционеров финучреждения.



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