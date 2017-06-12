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НБУ установил требования к деятельности посредников банков

12.06.2017 12:34
НБУ впервые установил ряд требований к детельности кредитных посредников банков
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) впервые установил требования к деятельности кредитных посредников банков в сфере потребительского кредитования. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

В перечень таких требований входит обязательная регистрация в Украине и наличие полной гражданской дееспособности; наличие достаточного уровня знаний в сфере потребительского кредитования; наличие безупречной деловой репутации; соответствие установленным требованиям в течение всего периода своей деятельности.

Такое соответствие будет постоянно контролировать банк, с которым кредитный посредник заключил договор.

В случае соответствия кредитного посредника всем требованиям он имеет право начать свою деятельность после заключения с банком посреднического договора и обнародования банком данной информации на собственном сайте.

"Требования НБУ будут способствовать тому, что кредитные посредники будут предоставлять потребителям банковских услуг более полную информацию о банках, банковских продуктах, условия получения кредитов, а также нести за это ответственность перед потребителями ", - отмечает заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

В случае несоответствия кредитного посредника установленным НБУ требованиям банк обязан досрочно расторгнуть с ним посреднический договор; обратиться в НБУ для исключения информации о кредитного посредника из перечня, а также прекратить выдачу потребительских кредитов с привлечением такого кредитного посредника.

Ответственность за нарушение кредитным посредником законодательства лежит на банке, с которым кредитный посредник заключил посреднический договор, уточняет НБУ.

Регулятор будет вести перечень кредитных посредников банков, что предусматривает: автоматическое включение или исключение информации о кредитного посредника; собирать и учитывать общие сведения о кредитном посреднике и о посредническом соглашении.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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