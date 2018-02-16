Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 16 февраля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,90/26,94*, к 12:00 котировки составили 26,97/27,01

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,90, максимальные - 26,98. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,94, максимальные - 27,02.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4774/0,4785, к 12:00 котировки составили 0,4780/0,4790.



Торги по евро начались с котировок 33,7164/33,7639, к 12:00 котировки составили 33,7512/33,7986.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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