НБУ не разрешил беларусам выкупить "дочку" Сбербанка

НБУ отказал Паритет Банку в разрешении на покупку дочернего украинского Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) отказал в разрешении на покупку существенной доле в Сбербанке белорусскому Паритет банку в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Соответствующее решение 19 марта принял комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков.



Ранее сообщалось, что сделке может помешать тот факт, что один из главных акционеров Паритета Виктор Шейман в настоящее время находится под жесткими санкциями США и стран Европы.



Паритетбанк - 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. 99,83% банка владеет Управление делами президента Беларуси.



До этого появились слухи, что банк может купить бывший глава СБУ и вице-премьер в правительстве Николая Азарова Валерий Хорошковский. Но он вышел из переговоров о покупке.

Сбербанк Украина принадлежит российскому Сбербанку и входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после введения Украиной санкций против "дочек" российских госбанков весной 2017 года, которые были продлены еще на год 6 марта 2018 года. Санкции запрещают украинским банкам проводить операции в пользу материнских структур.



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