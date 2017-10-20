Крипта для взрослых: какими бывают ICO и причем тут юристы

Пять типов ICO. Колонка Артема Афяна

Экономика криптовалют, как и все новое, подняла волну романтических ожиданий. Криптоанархисты пророчили скорую смерть государству. Среди прочего прогнозировали и смерть юристов, как профессии. На многих конференциях докладчики заявляли: мол, когда закон - это код, то и юристы уже не нужны. Мне даже казалось, что они в это время надменно смотрят в мою сторону. Я же только и мог, что мять галстук и переживать.

В начале нашей активной практики в ICO оказалось, что юристы здесь даже нужнее, чем в обычном бизнесе. Только, как правило, юристы копаются в законах, постановлениях, подпунктах, а здесь ничего нет. Поэтому в ICO нужны не законники, а правоведы. Ведь человеческое общество так устроено, что ему нужны правила. Хороший юрист понимает природу этих правил, природу власти и суть взаимоотношений между людьми. Там, где государство не устанавливает правила, они проистекают из договоренностей. И здесь нам сквозь века приветливо машет рукой Руссо со своей теорией общественного договора. Если бы он был жив, практиковал бы право и занялся ICO (а он бы мог, я думаю). Любое общение на эту тему великий Руссо начинал бы с вопроса: а что ты поставишь против токена?

Какие обязательства ставятся против привлеченных средств? Этот критерий позволил нам выделить 5 типов IСО:

1. Пустышка, scum. Когда против токенов ничего не ставится. Самый распространенный тип. Просто IСО, коины, хайп, классная идея, "дайте мне денег!". Порой авторы таких IСО обеспечивают их собственной порядочностью и обещанием что-нибудь придумать в будущем. Сейчас к такому виду относятся больше половины релизов. Причем не всегда по злому умыслу. Чаще от незнания того, как правильно оформить свое обещание.

В этом формате юристы не нужны. Они только вредят, портя праздник жизни под названием IСО.

2. IPO. Вторым наиболее распространенным вариантом является полный аналог IPO. Продажа части бизнеса против токена. Юрист в этом случае нужен, чтобы правильно структурировать бизнес, выбрать площадку. Правда, его роль невелика. Сейчас уже есть приспособленные для этого юрисдикции: Сингапур, Маршалловы острова, Швейцария. Этот тип признан вторым по распространенности, и, так получается, самым зарегулированным. Он унаследовал все преимущества и недостатки IPO. Основным недостатком для инвесторов является необязательность выплаты дивидендов. Зато против нее получается обычная по своей природе акция компании.

3. Предпродажа товаров. Когда нет желания продать бизнес, а хочется вывести на рынок новый товар, рождаются предпродажные токены. По сути, замена Кикстартеру. Встречаются пока не очень часто, но, на мой взгляд, набирают популярность. И рост массы активов криптоэкономики будет только подогревать этот формат. Люди захотят тратить свои подорожавшие активы, вот только товар должен обладать соответствующими характеристиками, чтобы его захотели купить заранее.

4. Заем. Аналог облигаций, которые могут быть обеспеченными или нет. Отличие от предыдущего варианта в том, что против облигаций ставится финансовое обязательство вернуть их с процентами. Один из наиболее перспективных вариантов для реального бизнеса, потому что позволяет пополнить оборотные средства. Но пока еще сдерживается ростом криптовалют. Нужно предложить рынку нечто более выгодное, чем спекулятивный рост биткоина, эфира и иных альткоинов.

5. Права. Самый интересный тип IСО, и пока что самый редкий. Когда токен представляет собой совокупность прав, подкрепленных программным обеспечением. Здесь в полной мере раскрывают себя смарт-контракты. Это IСО позволяет реализовать проекты вовсе без юрисдикций, и ирония в том, что роль юристов здесь наиболее существенна. Ведь, например, технология или программное обеспечение (как и многие другие вещи) передаются между людьми на основании договора. Не нужно ничего регистрировать в отличие от акций, не нужна дополнительная верификация государством. И когда этот актив можно привязать к токену, получается новый формат оборота. По сути, это нечто вроде сертификата на предъявителя.

С одной стороны, наша жизнь полна чудес. А с другой, многие чудеса похожи друг на друга. IСО показывает новый этап в развитии экономики. Но он не отменяет ее базовых законов.

К ICO можно относиться как к лотерее и броситься в эту авантюру, усматривая аналогию с приватизационной лихорадкой девяностых или бумом доткомов, а можно спланировать его как этап развития собственного бизнеса.

Артем Афян,

управляющий партнер Juscutum