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НБУ уточнил требования к инвестициям

24.10.2017 13:07
уточнил условия для осуществления инвестиций, связанных с реструктуризацией долгов клиентов банков

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил условия для осуществления инвестиций, связанных с реструктуризацией задолженности банковских должников. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Теперь для осуществления таких инвестиций банки должны придерживаться следующих требований: срок банковской деятельности составляет не менее трех лет; размер регулятивного капитала банка - не менее 200 млн грн; банк не является объектом мер воздействия (приостановка или прекращение отдельных видов операций).

Изменения будут способствовать проведению банками финансовой реструктуризации, уменьшению объемов неработающих кредитов в банковской системе и восстановлению хозяйственной деятельности должников, считают эксперты НБУ.

Указанные изменения внесены постановлением правления Нацбанка N104 от 20 октября. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Инвестиции
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