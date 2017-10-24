НБУ уточнил требования к инвестициям

уточнил условия для осуществления инвестиций, связанных с реструктуризацией долгов клиентов банков

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил условия для осуществления инвестиций, связанных с реструктуризацией задолженности банковских должников. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Теперь для осуществления таких инвестиций банки должны придерживаться следующих требований: срок банковской деятельности составляет не менее трех лет; размер регулятивного капитала банка - не менее 200 млн грн; банк не является объектом мер воздействия (приостановка или прекращение отдельных видов операций).



Изменения будут способствовать проведению банками финансовой реструктуризации, уменьшению объемов неработающих кредитов в банковской системе и восстановлению хозяйственной деятельности должников, считают эксперты НБУ.



Указанные изменения внесены постановлением правления Нацбанка N104 от 20 октября. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.



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