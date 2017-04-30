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Ле Пен в случае своей победы обещает референдум об отказе от евро

30.04.2017 13:40
Марин Ле Пен завляет, что в случае своей победы на президентских выборах во Франции проведет референдум о возвращении к франку
Марин Ле Пен (фото - EPA)

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обещает в случае своей победы на президентских  выборах поднять вопрос о выходе страны из еврозоны и возвращении к франку. Об этом сообщеает Le Parisiern.

"Единая валюта сейчас является бременем", - считает Ле Пен.

При этом крупные международные компании смогут использовать единую европейскую валюту для расчетов на территории Франции, планирует Ле Пен.

Второй тур президентских выборов в Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура победителями стали Эмманюэль Макрон и Ле Пен.

Ранее около 30 французских СМИ подписали петицию, осуждающую решение партии Национальный фронт выбирать определенные СМИ, которые могут сопровождать Ле Пен.

Всемирно известный французский кинорежиссер Люк Бессон призвал соотечественников проголосовать во втором туре президентских выборов против нее.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис евро, Экономика, ЕС
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