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МВФ выделит транш Украине после пенсионной и земельной реформы

26.05.2017 11:35
Международный валютный фонд назвал условия, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы EFF и выделения Украине следующего транша
Фото: пресс-служба МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что парламент Украины поддержит пенсионную и земельную реформы. Эта поддержка является обязательным условиям для завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения Украине очередного кредитного транша.

Проведение структурных реформ остается ключевым фактором обеспечения мощного и устойчивого экономического роста, отмечает МВФ в своем заявлении на официальном сайте.

Миссия МВФ сообщает, что провела плодотворные дискуссии с представителями власти относительно реформ, фокусируясь на пенсионной и земельной реформах, а также на способах оживления приватизационного процесса и обеспечения конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

"Специалисты МВФ вместе с другими международными партнерами будут тесно сотрудничать с представителями власти в течение последующих недель, чтобы поддержать реализацию реформ", - подчеркивает Фонд.

Совет директоров Фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования для Украины. НБУ получил очередной транш МВФ в размере $1 млрд 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского союза позволило нарастить международные резервы до $16,7 млрд - максимального уровня с середины 2014 года.

Очередная миссия Фонда приступила к работе в Киеве 16 мая.

В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ
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