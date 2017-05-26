МВФ выделит транш Украине после пенсионной и земельной реформы
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что парламент Украины поддержит пенсионную и земельную реформы. Эта поддержка является обязательным условиям для завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения Украине очередного кредитного транша.
Проведение структурных реформ остается ключевым фактором обеспечения мощного и устойчивого экономического роста, отмечает МВФ в своем заявлении на официальном сайте.
Миссия МВФ сообщает, что провела плодотворные дискуссии с представителями власти относительно реформ, фокусируясь на пенсионной и земельной реформах, а также на способах оживления приватизационного процесса и обеспечения конкретных результатов в борьбе с коррупцией.
"Специалисты МВФ вместе с другими международными партнерами будут тесно сотрудничать с представителями власти в течение последующих недель, чтобы поддержать реализацию реформ", - подчеркивает Фонд.
Совет директоров Фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования для Украины. НБУ получил очередной транш МВФ в размере $1 млрд 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского союза позволило нарастить международные резервы до $16,7 млрд - максимального уровня с середины 2014 года.
Очередная миссия Фонда приступила к работе в Киеве 16 мая.
В марте 2015 г. Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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