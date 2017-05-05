Официальные курсы банковских металлов на 05.05.2017
05.05.2017 08:10
Нацбанк Украины установил на 5 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: EPA
золото - 325364,54 грн;
серебро - 4370,15 грн;
платина - 241285,44 грн;
палладий - 212151,08 грн.
Напомним, на 4 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 331622,38 грн;
серебро - 4469,20 грн;
платина - 245076,45 грн;
палладий - 217226,85 грн.
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