Официальные курсы банковских металлов на 05.05.2017

Нацбанк Украины установил на 5 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 325364,54 грн;

серебро - 4370,15 грн;

платина - 241285,44 грн;

палладий - 212151,08 грн.



Напомним, на 4 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 331622,38 грн;

серебро - 4469,20 грн;

платина - 245076,45 грн;

палладий - 217226,85 грн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.