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Официальные курсы банковских металлов на 05.05.2017

05.05.2017 08:10
Нацбанк Украины установил на 5 мая следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: EPA

золото - 325364,54 грн;
серебро - 4370,15 грн;
платина - 241285,44 грн;
палладий - 212151,08 грн.

Напомним, на 4 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 331622,38 грн;
серебро - 4469,20 грн;
платина - 245076,45 грн;
палладий - 217226,85 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы, Нацбанк
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