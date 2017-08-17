Потери и приобретения энергосектора Украины

Энергокомпании решают проблему нехватки дефицитного угля и наращивают экспорт электроэнергии в Европу

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С потерей хозяйственных связей с временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей в середине марта 2017 года украинская энергетика лишилась важного источника топлива, поскольку через линию разграничения с зоной АТО на украинские теплоэлектростанции перестал поступать уголь антрацитовой группы, который добывается только на оккупированной территории и необходим для работы около половины ТЭС.

Команда экспертов компании СП "ИнтерБизнесКонсалтинг" и финансового портала WWW.IBC.UA провела анализ энергетического сектора, переговоры с представителями энергокомпаний Украины для детального понимания ситуации касательно экспорта электроэнергии и действий предпринимаемых компаниями для выхода из сложившейся ситуации с поставками ресурсов.

Для преодоления дефицита этого вида топлива, энергокомпании приняли решение переоборудовать некоторые блоки ТЭС, которые работают на антраците, на работу с использованием угля газовой группы, который добывается на подконтрольной Украине территории. Лидером этого процесса стала госкомпания "Центрэнерго", которая уже завершила все работы на втором блоке Змиевской ТЭС в Харьковская области. Также компания ведет работы по переоборудованию пятого блока Змиевской и четвертого блока Трипольской ТЭС. Отметим, что ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что стоимость переоборудования двух блоков Змиевской станции составляет 240 млн грн. Также частная компания ДТЭК переоборудует блоки своей Приднепровской ТЭС.

Кроме сокращения потребления антрацита за счет перехода на другой вид топлива, генерирующие компании начали контрактовать дефицитное топливо на мировом рынке. Например, ДТЭК в середине апреля этого года заключил контракт с поставщиками антрацита с Южно-Африканской Республики. Согласно договора, компания закупит 675 тыс. тонн угля с возможностью увеличить объем (при необходимости) до 1 млн тонн. Отметим, что эта компания уже приняла в порту "Южный" два судна по 75 тыс. тонн каждый. Кроме того, ДТЭК поставляет дефицитное топливо, которое добывается на его шахтах, которые расположены в Ростовской области России. Также государственная "Центрэнерго" в конце июля заявила о подписании контракта с компанией из США XCoal Energy на поставку 700 тыс. тонн антрацита до конца этого года. Анализируя эти мероприятия, Насалик заявил, что Украине удастся до 2020 года вообще отказаться от угля антрацитовой группы.

Проблемы с обеспечением дефицитным антрацитом работы угольной генерации и накопления этого вида топлива для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов не помешали Украине нарастить объемы экспорта электроэнергии. Согласно данным Минэнергоугля, за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года Украина смогла увеличить экспорт электроэнергии на 44,5% до 3,1 млрд кВт-ч. Странами-покупателями выступили Венгрия (52,9% от всех поставок за рубеж), Молдова (22%), Польша (19,5%), Словакия (3,2%) и Румыния (2,4%). По данным Государственной фискальной службы, экспорт электричества за 7 месяцев позволил украинским компаниям получить 160 млн долл. валютной выручки.

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