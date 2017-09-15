Достижения Украины впечатляют - экономист Пол Кругман

Нобелевский лауреат Пол Кругман считает, что достижения Украины в экономическом плане впечатляют

Достижения Украины в экономическом плане впечатляют, особенно если принимать во внимание природу кризиса, который она переживает. Такое мнение высказал американский экономист и публицист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2008 г.) Пол Коугман на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии.



Кругман также обратил внимание, что для преодоления кризиса Украина использовала и использует опыт развитых стран.



В целом во время своего выступления Кругман подчеркнул, что мир существенно меняется и соответственно должны меняться способы разрешения экономических проблем. Вместе с тем, мир после последнего глобального финансового кризиса 2009 года был похож на мир в 1930-х и 1990-х годах, считает он.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.