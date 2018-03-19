Госбюджет Украины в 2017 году сведен с дефицитом 48 млрд грн

По итогам прошлого года дефицит госбюджета Украины составил 1,6% ВВП

Дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году составил 47,9 млрд грн, или 1,6% от валового внутреннего продукта. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



В 2016 году дефицит составлял 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП, в 2015 - 45,2 млрд грн, или 2,3%, в 2014 - 78,1 млрд грн, или 4,9%.



Ранее Минфин сообщал, что дефицит госбюджета в 2017 году составил 42,7 млрд грн - это 58,2% годового планового показателя и на 22,4 млрд грн ниже дефицита за 2016 год.



Государственный бюджет на 2018 г. был принят Верховной Радой 7 декабря и подписан президентом Украины 30 декабря.



Ранее сообщалось, что в этом году Нацбанк должен перечислить в госбюджет более 50 млрд грн.



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