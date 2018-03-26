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Госдолг Украины в феврале вырос до $76,7 млрд

26.03.2018 17:35
За февраль совокупный госдолг Украины в валюте вырос на 0,85%
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2018 года вырос на 0,85% и составил $76,7 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

При этом, в национальной валюте госдолг сократился на 2,9%, или на 63,2 млрд грн - до 2 трлн грн.

Сокращение объясняется в основном курсовой разницей конец отчетного периода по сравнению с предыдущим, а также за счет погашения долга перед Международным валютным фондом по программе stand-by 2014 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Министерство финансов, Госдолг
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