"Заробитчане" vs инвестиции. Катастрофа или скрытый шанс?

Какие угрозы и возможности для украинской экономики несет трудовая миграция

Рост трудовой миграции усиливается, увеличивая дисбалансы спроса и предложения на рынке труда. Фактор нехватки "рабочих рук" постепенно выходит в первый эшелон среднесрочных макроэкономических рисков.



Уезжают все



Точного количества трудовых мигрантов из Украины не знает никто. В СМИ и профессиональных кругах звучат совершенно разные оценки: от 2 до 8 млн человек. Один только "польский десант" насчитывает до 1,5 млн "заробитчан". Процесс набирает обороты: по данным исследования социологической группы "Рейтинг", потенциально из Украины может уехать 12% населения Украины. Уже нашли работу за границей 2% граждан, еще 10% планируют сделать это в ближайшее время. В региональном разрезе по "чемоданным настроениям" лидируют Тернопольская, Закарпатская, Ровенская и Хмельницкая области.



Спектр востребованных за границей специальностей достаточно широк, как и статус выезжающих: едут не только представители рабочих профессий, но и квалифицированные специалисты, менеджеры среднего и высшего звена.



Мотивы отъезда людей понятны: невозможность реализоваться на родине, более достойная оплата труда, комфортные условия работы и проживания, желание финансово поддержать семьи и обеспечить будущее детей.

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Такой подарок чужим экономикам создает серьезные риски для нашей собственной. Не секрет, что один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности Украины, наряду с размерами рынка и географическим положением, - наличие дешевой рабочей силы. К сожалению, с усилением миграционного потока он стремительно теряет свой вес. Расширяется и география отъезжающих: если раньше в основном уезжали жители западных областей, то сейчас к ним присоединились центр и восток страны.



Вектор интеграции в европейское и мировое сообщество предполагает честную конкуренцию экономик, в том числе за рабочую силу. Украина пока проигрывает эту борьбу более динамичным экономикам соседей, попав в своеобразный замкнутый круг: слабый приток инвестиций - недостаток рабочих мест - отток рабочей силы - низкий экономический рост - потеря конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности - слабый приток инвестиций.



Единственный шанс



Есть и обратная сторона медали. Благодаря "заробитчанам" объемы денежных переводов в Украину, согласно уточненной оценке НБУ, выросли с $7 млрд в 2015 до $9,3 млрд или 8,4% ВВП в 2017 году. В то же прямые иностранные инвестиции принесли лишь $2,3 млрд или 2,1% ВВП.

Один лишь упомянутый выше "польский десант" украинцев обеспечил, по оценке Национального банка Польши, более $3,1 млрд денежных переводов - это больше, чем совокупный объем пришедших ПИИ из всех стран мира.

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Банковский сектор в полной мере испытывает на себе все негативные последствия миграционных дисбалансов. Есть как прямой эффект - банки страдают от оттока квалифицированных специалистов, так и косвенный - из-за миграционного оттока украинская экономика недопроизводит валовый добавленный продукт. А значит снижается спрос на банковские продукты. Изменить такое положение вещей возможно ускорив структурные реформы, которые могут стимулировать приток как внутренних, так и иностранных инвестиций.

Миграционные процессы могут принести и положительные моменты, если люди, которые сейчас уезжают из страны, вернутся через несколько лет с новым опытом, который невозможно приобрести в Украине. Аналогичные процессы проходили и в Польше после вступления в Евросоюз, когда оттуда уехало большое количество трудоспособного населения. Однако реформы, направленные на рост экономики, сделали эту страну снова привлекательной не только для своих жителей, но и для иммигрантов. Хочется верить, что тот же путь может проделать и Украина.

Андрей Приходько,

начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр