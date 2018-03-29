Кабмин одобрил ликвидацию районных налоговых инспекций
Районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям Государственной фискальной службы (ГФС) в регионах. Соответствующее постановление "О реформировании некоторых территориальных органов Государственной фискальной службы" Кабмин утвердил 28 марта.
"Ликвидация районных органов ГФС - это первый этап структурной реорганизации ГФС. Это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районам - сосредоточиться на обслуживании плательщиков. Следующий шаг структурной реорганизации ГФС - создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС", - отметил министра финансов Александра Данилюка.
В Минфине считают, что принятое решение позволит эффективно организовать работу районов и областей.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
4097
-
3821
-
3399
-
2956
-
2542