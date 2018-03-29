Кабмин одобрил ликвидацию районных налоговых инспекций

В Минфине анонсировали первый этап структурной реорганизации ГФС

Районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям Государственной фискальной службы (ГФС) в регионах. Соответствующее постановление "О реформировании некоторых территориальных органов Государственной фискальной службы" Кабмин утвердил 28 марта.

"Ликвидация районных органов ГФС - это первый этап структурной реорганизации ГФС. Это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районам - сосредоточиться на обслуживании плательщиков. Следующий шаг структурной реорганизации ГФС - создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС", - отметил министра финансов Александра Данилюка.

В Минфине считают, что принятое решение позволит эффективно организовать работу районов и областей.

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