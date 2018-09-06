Солдат премьера. Кто возглавит ГФС после Продана

И.о. главы ГФС ушел в отставку. Кто его заменит?

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Кабмин уволил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы и начал подготовку к конкурсу на должность постоянного руководителя налоговой. Мирослав Продан, который считается близким к премьеру Владимиру Гройсману, добровольно подал в отставку и сразу же заявил о планах участвовать в новом отборе. Вместо него и.о. главы ГФС назначен глава Одесской таможни Александр Власов.

Кадровым перестановкам в ГФС предшествовали заявления Генпрокуратуры о возможных злоупотреблениях Продана и его подчиненных.

Что будет дальше и кто еще может возглавить ГФС?

Смена караула



Мирослав Продан объяснил свою отставку нежеланием провоцировать конфликт интересов на время проведения конкурса. "К конкурсу будет приковано внимание общества, наверное увидим попытки политизировать процесс, – написал экс-налоговик в facebook. – Я считаю, что Службу на этот период должен возглавить человек, который не будет участвовать в конкурсе".

Назначение Александра Власова, согласно процедуре, сразу же инициировало Министерство финансов.

Еще в июне Владимир Гройсман заявлял, что не намерен отстранять Продана. "Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС", – говорил глава Кабмина. Осень внесла свои коррективы. В среду премьер уже нахваливал нового и.о. главы ГФС.

"Он более двух с половиной лет был в зоне АТО, знает, что такое боевой дух и ответственность перед боевыми побратимами, знает о том, как сегодня нелегко уничтожать схемы, которые еще до недавнего времени наносили ощутимый ущерб государственному бюджету", - сказал премьер.

С мая 2017 года Власов руководил Одесской таможней, до этого возглавлял спецподразделение ГФС "Фантом", которое занималось борьбой с контрабандой в Донецкой области.

"Боевой офицер, при нем была раскрыта и пресечена масштабная контрабандная схема Аминева (Денис Амниев, предприниматель, обвиняемый в контрабанде, задержан 13 августа. - Ред.), - описывает Власова советник главы ГФС Наталья Непряхина. – При нем таможенные платежи в бюджет увеличились в разы; основная задача Власова – продолжить курс реформирования ГФС, борьба с контрабандой и тенью".

В конце августа Власов был отстранен от работы на Одесской таможне на время служебного расследования о краже грузовых контейнеров. Позже он был восстановлен в должности из-за отсутствия нарушений, сообщил LIGA.net собеседник из фракции БПП в Верховной Раде, знакомый с ходом расследования.

Власов будет возглавлять налоговую до назначения постоянного главы ГФС. Будут ли в службе другие кадровые перестановки, в ведомстве не уточняют. С приставкой "и.о." работают также два заместителя главы – Евгений Бамбизов и Виктор Кривицкий.

Фактор Луценко



Что означает отставка Продана? Конкурс на должность постоянного главы Кабмин обязан был объявить по закону - просто так назначить руководителя топ-госструктуры Гройсман не мог, отмечает президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Теперь возможны два варианта. Первый - Продан пойдет на переназначение через конкурс, второй - Кабмин предпринял "мирное устранение" и теперь на должность главы ГФС готовят другого человека, считает вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз, которая дошла до финального этапа конкурса на руководителя налоговой в 2015 году.

Собеседники LIGA.net среди депутатов и гражданских активистов не сильно верят в пояснение о "конфликте интересов". Продану было бы логичнее вступать в борьбу за должность с позиции действующего руководителя ГФС, у которого есть конкретные результаты работы, считает Дроговоз.

"Глава ГФС не смог бы повлиять на результаты конкурса, поскольку он не входит в Комиссию по вопросам высшего корпуса госслужбы", – отмечает депутат от Самопомочі Татьяна Острикова.

На каких условиях и когда будет объявлен конкурс пока неизвестно, добавляет глава общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко. Официально начать отбор постоянного руководителя налоговой Кабмин мог еще в январе, когда был уволен экс-глава ведомства Роман Насиров, уточняет Острикова.

Отставка Продана совпала по времени с рядом взаимных обвинений между ГФС и Генпрокуратурой. Генпрокурор Юрий Луценко в середине июля заявил, что располагает доказательствами злоупотреблений со стороны и.о. главы ГФС, до этого правоохранительные органы проводили обыски у руководства винницкой таможни, которую ранее возглавлял сам Продан.

Позже в СМИ появилась информация, что прокуратура, в частности, расследует возможную покупку должностными лицами ГФС недвижимости в Турции.

Продан все отрицал, обвинив в свою очередь сотрудников прокуратуры в крышевании контрабандного бизнеса, в том числе на Одесской таможне, и шантаже.

"Таможня дает около трети всех налоговых поступлений, – говорит Острикова. – Похоже, что сейчас мы наблюдаем борьбу за влияние на налоговые и таможенные потоки перед выборами".

Потенциальные кандидаты

Кто, кроме Продана, может поучаствовать в конкурсе на должность главы ГФС? В аналогичном отборе в 2015 году участвовали 67 кандидатов. Победу тогда одержал Роман Насиров, отстраненный после обвинения в коррупции. Сейчас он оспаривает свое отстранение в суде.

"Уже тогда возникали вопросы о прозрачности конкурса, – вспоминает Дроговоз из УСПП. – В частности было не очень понятно по какому принципу одних кандидатов допускали к следующим этапам отбора, а других - нет".

В шорт-лист 2015 года, кроме Насирова (на тот момент – председателя Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики) вошли еще 11 человек. Среди них – депутаты Нина Южанина и Оксана Продан (обе – БПП).

Южанина и Продан не ответили на запросы LIGA.net о потенциальном участии в новом отборе.

Еще один возможный кандидат – действующий и.о. замглавы ГФС Евгений Бамбизов, рассказал LIGA.net источник, близкий к в топ-руководству ГФС. Сам Бамбизов на момент публикации не прокомментировал эту информацию. Он получил должность в июле этого года, а до этого возглавлял Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

"Это консервативный человек, после довольно конструктивного Продана бизнесу может быть тяжело найти с ним общий язык", – опасается Дроговоз. В любом случае, конкурс не будет прозрачным, поэтому независимым кандидатам нет особого смысла участвовать в нем, добавляет она.