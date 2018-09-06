Солдат премьера. Кто возглавит ГФС после Продана

Кабмин уволил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы и начал подготовку к конкурсу на должность постоянного руководителя налоговой. Мирослав Продан, который считается близким к премьеру Владимиру Гройсману, добровольно подал в отставку и сразу же заявил о планах участвовать в новом отборе. Вместо него и.о. главы ГФС назначен глава Одесской таможни Александр Власов.
Кадровым перестановкам в ГФС предшествовали заявления Генпрокуратуры о возможных злоупотреблениях Продана и его подчиненных.
Что будет дальше и кто еще может возглавить ГФС?
Мирослав Продан объяснил свою отставку нежеланием провоцировать конфликт интересов на время проведения конкурса. "К конкурсу будет приковано внимание общества, наверное увидим попытки политизировать процесс, – написал экс-налоговик в facebook. – Я считаю, что Службу на этот период должен возглавить человек, который не будет участвовать в конкурсе".
Назначение Александра Власова, согласно процедуре, сразу же инициировало Министерство финансов.
Еще в июне Владимир Гройсман заявлял, что не намерен отстранять Продана. "Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС", – говорил глава Кабмина. Осень внесла свои коррективы. В среду премьер уже нахваливал нового и.о. главы ГФС.
"Он более двух с половиной лет был в зоне АТО, знает, что такое боевой дух и ответственность перед боевыми побратимами, знает о том, как сегодня нелегко уничтожать схемы, которые еще до недавнего времени наносили ощутимый ущерб государственному бюджету", - сказал премьер.
С мая 2017 года Власов руководил Одесской таможней, до этого возглавлял спецподразделение ГФС "Фантом", которое занималось борьбой с контрабандой в Донецкой области.
"Боевой офицер, при нем была раскрыта и пресечена масштабная контрабандная схема Аминева (Денис Амниев, предприниматель, обвиняемый в контрабанде, задержан 13 августа. - Ред.), - описывает Власова советник главы ГФС Наталья Непряхина. – При нем таможенные платежи в бюджет увеличились в разы; основная задача Власова – продолжить курс реформирования ГФС, борьба с контрабандой и тенью".
В конце августа Власов был отстранен от работы на Одесской таможне на время служебного расследования о краже грузовых контейнеров. Позже он был восстановлен в должности из-за отсутствия нарушений, сообщил LIGA.net собеседник из фракции БПП в Верховной Раде, знакомый с ходом расследования.
Власов будет возглавлять налоговую до назначения постоянного главы ГФС. Будут ли в службе другие кадровые перестановки, в ведомстве не уточняют. С приставкой "и.о." работают также два заместителя главы – Евгений Бамбизов и Виктор Кривицкий.
Что означает отставка Продана? Конкурс на должность постоянного главы Кабмин обязан был объявить по закону - просто так назначить руководителя топ-госструктуры Гройсман не мог, отмечает президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.
Теперь возможны два варианта. Первый - Продан пойдет на переназначение через конкурс, второй - Кабмин предпринял "мирное устранение" и теперь на должность главы ГФС готовят другого человека, считает вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз, которая дошла до финального этапа конкурса на руководителя налоговой в 2015 году.
Собеседники LIGA.net среди депутатов и гражданских активистов не сильно верят в пояснение о "конфликте интересов". Продану было бы логичнее вступать в борьбу за должность с позиции действующего руководителя ГФС, у которого есть конкретные результаты работы, считает Дроговоз.
"Глава ГФС не смог бы повлиять на результаты конкурса, поскольку он не входит в Комиссию по вопросам высшего корпуса госслужбы", – отмечает депутат от Самопомочі Татьяна Острикова.
На каких условиях и когда будет объявлен конкурс пока неизвестно, добавляет глава общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко. Официально начать отбор постоянного руководителя налоговой Кабмин мог еще в январе, когда был уволен экс-глава ведомства Роман Насиров, уточняет Острикова.
Отставка Продана совпала по времени с рядом взаимных обвинений между ГФС и Генпрокуратурой. Генпрокурор Юрий Луценко в середине июля заявил, что располагает доказательствами злоупотреблений со стороны и.о. главы ГФС, до этого правоохранительные органы проводили обыски у руководства винницкой таможни, которую ранее возглавлял сам Продан.
Позже в СМИ появилась информация, что прокуратура, в частности, расследует возможную покупку должностными лицами ГФС недвижимости в Турции.
Продан все отрицал, обвинив в свою очередь сотрудников прокуратуры в крышевании контрабандного бизнеса, в том числе на Одесской таможне, и шантаже.
"Таможня дает около трети всех налоговых поступлений, – говорит Острикова. – Похоже, что сейчас мы наблюдаем борьбу за влияние на налоговые и таможенные потоки перед выборами".
Кто, кроме Продана, может поучаствовать в конкурсе на должность главы ГФС? В аналогичном отборе в 2015 году участвовали 67 кандидатов. Победу тогда одержал Роман Насиров, отстраненный после обвинения в коррупции. Сейчас он оспаривает свое отстранение в суде.
"Уже тогда возникали вопросы о прозрачности конкурса, – вспоминает Дроговоз из УСПП. – В частности было не очень понятно по какому принципу одних кандидатов допускали к следующим этапам отбора, а других - нет".
В шорт-лист 2015 года, кроме Насирова (на тот момент – председателя Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики) вошли еще 11 человек. Среди них – депутаты Нина Южанина и Оксана Продан (обе – БПП).
Южанина и Продан не ответили на запросы LIGA.net о потенциальном участии в новом отборе.
Еще один возможный кандидат – действующий и.о. замглавы ГФС Евгений Бамбизов, рассказал LIGA.net источник, близкий к в топ-руководству ГФС. Сам Бамбизов на момент публикации не прокомментировал эту информацию. Он получил должность в июле этого года, а до этого возглавлял Офис крупных налогоплательщиков ГФС.
"Это консервативный человек, после довольно конструктивного Продана бизнесу может быть тяжело найти с ним общий язык", – опасается Дроговоз. В любом случае, конкурс не будет прозрачным, поэтому независимым кандидатам нет особого смысла участвовать в нем, добавляет она.
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