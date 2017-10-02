Украинским вкладчикам Сбербанка СССР должны 107,6 млрд грн
Обязательства государства по денежной компенсации сбережений граждан Украины в учреждениях Ощадбанка составляют 107,65 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
В 1996 году Украина конвертировала долг Сбербанка СССР перед украинцами в гривню по соотношению 1,05 грн за 1 карбованец. Размер долга на 1 октября 1996 года оценивался в 131,96 млрд грн, из этой суммы денежные сбережения составили 121,9 млрд грн.
Самые значительные выплаты компенсаций были в 2008 году (6,061 млрд грн) и 2012 году (4,5 млрд грн). В апреле 2013 года Минфин оценивал объем задолженности перед вкладчиками Сбербанка СССР в 116,76 млрд грн.
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