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Украинским вкладчикам Сбербанка СССР должны 107,6 млрд грн

02.10.2017 18:36
Обязательства перед украинскими вкладчиками Сбербанка СССР составляют 107,6 млрд грн

Обязательства государства по денежной компенсации сбережений граждан Украины в учреждениях Ощадбанка составляют 107,65 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

В 1996 году Украина конвертировала долг Сбербанка СССР перед украинцами в гривню по соотношению 1,05 грн за 1 карбованец. Размер долга на 1 октября 1996 года оценивался в 131,96 млрд грн, из этой суммы денежные сбережения составили 121,9 млрд грн.

Самые значительные выплаты компенсаций были в 2008 году (6,061 млрд грн) и 2012 году (4,5 млрд грн). В апреле 2013 года Минфин оценивал объем задолженности перед вкладчиками Сбербанка СССР в 116,76 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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