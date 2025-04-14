Зеленский: Россия уже потратила более $1 трлн на полномасштабную войну в Украине

Полномасштабная война в Украине в течение трех лет обошлась России в более чем $1 трлн

Владимир Зеленский (Фото – Офис президента)

Россия потратила более $1 трлн на финансирование полномасштабной войны в Украине за три года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

"Три страны [Иран, Северная Корея и Китай. – Ред.] уже втянуты в эту войну, и будут вовлечены другие. Или будет привлечено больше войск из этих стран, если эту войну не остановить. В этой войне сегодня есть интересанты. На этом начали зарабатывать деньги северокорейцы, китайцы, иранцы. И когда война продолжается и тратятся миллиарды, а Путин уже потратил за три года более $1 трлн на эту войну, то эти страны не захотят останавливаться", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в настоящее время все российские заводы работают на 100%.

"Под риском вся Европа. У Путина уже производится столько же оружия, сколько во всей Европе. Амбиции Путина – захватить нас. Но все в мире знают. Все знают о войне и об исторических войнах. Если мы ее не остановим, она продолжится", – добавил Зеленский.