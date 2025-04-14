Зеленський: Росія вже витратила понад $1 трлн на повномасштабну війну в Україні

Володимир Зеленський (Фото – Офіс президента)

Росія витратила понад $1 трлн на фінансування повномасштабної війни в Україні за три роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

"Три країни [Іран, Північна Корея та Китай. — Ред.] вже втягнуті у цю війну, і будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні є інтересанти. На цьому почали заробляти гроші північнокорейці, китайці, іранці. І коли війна триває і витрачаються мільярди, а Путін вже витратив за три роки понад $1 трлн на цю війну, то ці країни не захочуть зупинятися", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що наразі всі російські заводи працюють на 100%.

"Під ризиком вся Європа. У Путіна вже виробляється стільки ж зброї, скільки в усій Європі. Амбіції Путіна – захопити нас. Але всі у світі знають. Всі знають про війну і про історичні війни. Якщо ми її не зупинимо, вона продовжуватиметься", – додав Зеленський.