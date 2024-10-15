Щотижневі витрати Росії на війну в Україні перевищили річні бюджети 80% регіонів країни
У 2025 році витрати бюджету Росії на армію і силовиків становлять $110 млрд (11,1 трлн рублів), або близько $2,17 млрд (210 млрд рублів) на тиждень, що перевищує річні бюджети 80% російських регіонів. Про це свідчать дані The Moscow Times.
Зазначається, що лише 18 з 83 суб'єктів Російської Федерації мають бюджети, що перевищують тижневі витрати на війну в Україні. Серед них Москва, Санкт-Петербург і відповідні райони, а також регіони з розвиненою гірничо-збагачувальною промисловістю.
Водночас у 64 регіонах бюджети нижче витрат Росії на війну в Україні протягом семи днів. Майже в чверті регіонів бюджети становлять менше третини тижневих військових витрат.
Чотири регіони Росії витрачають на рік менше, ніж країна витрачає на війну в Україні за один день – $310 млн (30 млрд рублів).
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