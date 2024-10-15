Еженедельные расходы РФ на войну в Украине превысили годовые бюджеты 80% регионов страны

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В 2025 году расходы бюджета России на армию и силовиков составляют $110 млрд (11,1 трлн рублей), или около $2,17 млрд (210 млрд рублей) в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов. Об этом свидетельствуют данные The Moscow Times.

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Отмечается, что только у 18 из 83 субъектов Российской Федерации есть бюджеты, превышающие недельные расходы на войну в Украине. В их числе Москва, Санкт-Петербург и соответствующие районы, а также регионы с развитой горно-обогатительной промышленностью.

В то же время в 64 регионах бюджеты ниже расходов России на войну в Украине в течение семи дней. Почти в четверти регионов бюджеты составляют менее трети недельных военных расходов.

Четыре региона России тратят в год меньше, чем страна тратит на войну в Украине за один день – $310 млн (30 млрд рублей).