"Цифры шокирующие". В России официально представили проект бюджета на 2025 год

Фото: EPA

Россия увеличит расходы на войну в 2025 году на 23% до 13,5 трлн рублей ($145,32 млрд) с 10,8 трлн рублей в 2024 году. Эти расходы составят 32% от общего объема расходов бюджета в 2025 году со ссылкой на проект госбюджета РФ пишет Reuters.

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Социальные расходы, которые до 2024 года в РФ всегда лидировали по объему бюджетного финансирования, в следующем году сократятся даже в номинальном выражении и окажутся более чем вдвое меньше рекордных военных расходов.

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"Цифры выглядят абсолютно шокирующими!", – прокомментировал проект бюджета Telegram-канал MMI (его создал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов).

Аналитики обратили внимание на три ключевых момента:

→ резкое увеличение дефицита бюджета до 3,3 трлн руб.;

→ дальнейшую милитаризацию экономики – расходы "на оборону" возрастут с 5,5 до 6,3% ВВП;

→ тарифы на коммуналку вырастут на 11,9%, то есть в два раза больше, чем планировалось год назад.

Источник: MMI

"Уже по перечисленным трем пунктам можно однозначно сказать, что мы имеем дело с новым инфляционным шоком со стороны бюджетной политики. Очевидно, это обстоятельство будет определяющим на октябрьском заседании ЦБ по ставке", – отметили российские аналитики.

Центральный банк России в среду, 25 сентября, практически признал, что видит первые признаки стагфляции – композиции высокой инфляции с низкими темпами экономического роста. Это "кошмарный сценарий" для политиков, писал на прошлой неделе Bloomberg.

Банк России прямо не пишет о стагфляции, но раньше его глава Эльвира Набиуллина использовала это слово как предупреждение. Она говорила, что все центральные банки опасаются такого сценария.

ОЭСР прогнозирует резкое замедление экономики России в 2025 году – с прогнозируемых 3,7% по итогам 2024 года до 1,1% в 2025 году.

13 сентября Верховная Рада Украины начала рассматривать проект государственного бюджета на 2025 год, в котором финансирование сектора безопасности и обороны запланировано на уровне 2,22 трлн грн (около $53 млрд), что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны.

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