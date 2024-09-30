"Не надо иллюзий". Гетманцев оценил финансовый потенциал РФ для продолжения войны

Даниил Гетманцев (фото – Валентина Полищук / LIGA.net)

Россия обладает достаточным финансовым потенциалом для продолжения войны благодаря прибылям за счет ресурсов. Кроме того, любые расходы на войну не столь болезненны, чтобы заставить Москву отказаться от войны, считает глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Об этом он сказал в интервью "Українським новинам".

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"Не надо тешить себя иллюзиями и рассчитывать на то, что Россия готова завтра упасть в связи с тем, что не будет финансов. Финансы есть. У них очень серьезная ресурсная подушка, которая способна удерживать их еще достаточно долго", – отметил Гетманцев.

Страна-агрессор, добавил он, и дальше зарабатывает сверхприбыли на нефти, атомных проектах по всему миру.

"Одни только нефтегазовые доходы российского бюджета в 2024 году должны составить 11 трлн рублей, покрыв все расходы на войну с запасом. То есть еще раз: они за первую половину потратили 5,3 трлн рублей, а за год от углеводородов они заработают 11 трлн рублей. То есть они только этими доходами все расходы на войну покроют, а, возможно, еще больше заработают", – объяснил Гетманцев.

Несмотря на западные санкции, иностранного бизнеса в РФ осталось больше, чем вышло.

"На этот год плановый размер доходов бюджета РФ составляет 35,1 трлн рублей. Это плюс 20% к доходам прошлого года. Санкции, усложнившие жизнь РФ, не оказались смертельными или адскими. Остается множество каналов обхода этих санкций", – добавил народный депутат.

В проекте бюджета РФ на следующий год расходы на войну будут еще больше – 13,2 трлн рублей ($142 млрд), что на 200% больше, чем их военный бюджет 2022 года.

Кроме того, война для РФ является фактором, "стабилизирующим и дающим возможность жить этой системе".

"Эффективность их административно-командной системы с элементами рынка позволяет более удачно аккумулировать все имеющиеся ресурсы, чем это осуществляет, например, ЕС – в изготовление оружия, снарядов, в мобилизации за деньги", – пояснил он.