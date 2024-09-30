"Не треба ілюзій". Гетманцев оцінив фінансовий потенціал РФ для продовження війни

Данило Гетманцев (фото - Валентина Поліщук / LIGA.net)

Росія має достатній фінансовий потенціал для продовження війни завдяки прибуткам коштом ресурсів. Крім того, будь-які видатки на війну не є настільки болючими, щоб змусити Москву відмовитися від війни, вважає голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Про це він сказав у інтерв'ю Українським новинам.

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"Не треба тішити себе ілюзіями та розраховувати на те, що Росія готова завтра впасти у зв'язку з тим, що не матиме фінансів. Фінанси є. У них дуже серйозна ресурсна подушка, яка здатна втримувати їх ще досить довго", – зазначив Гетманцев.

Країна-агресорка, додав він, й надалі заробляє надприбутки на нафті, атомних проєктах в усьому світі.

"Одні лише нафтогазові доходи російського бюджету у 2024 році мають скласти 11 трлн рублів, покривши всі витрати на війну з запасом. Тобто ще раз: вони за першу половину витратили 5,3 трлн рублів, а за рік від вуглеводнів вони зароблять 11 трлн рублів. Тобто вони тільки цими доходами всі витрати на війну покриють, а, можливо, ще більше зароблять", – пояснив Гетманцев.

Попри західні санкції, іноземного бізнесу у РФ залишилося більше, ніж вийшло.

"На цей рік плановий розмір доходів бюджету РФ складає 35,1 трлн рублів. Це плюс 20% до доходів минулого року. Санкції, які ускладнили життя РФ, не виявилися смертельними чи пекельними. Залишається безліч каналів обходу цих санкцій", – додав народний депутат.

У проєкті бюджету РФ на наступний рік видатки на війну будуть ще більшими – 13,2 трлн рублів ($142 млрд), що на 200% більше, ніж їхній військовий бюджет 2022 року.

Крім того, війна для РФ є фактором, "який стабілізує і дає можливість жити цій системі".

"Ефективність їхньої адміністративно-командної системи з елементами ринку дозволяє більш вдало закумулювати всі наявні ресурси, ніж це здійснює, наприклад, ЄС – у виготовленні зброї, снарядів, у мобілізації за гроші", – пояснив він.