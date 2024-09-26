Bloomberg: Банк России увидел первые признаки кошмарного сценария стагфляции

В России, вероятно, начинает формироваться неприятная для нее экономическая ситуация, сочетающая стагнацию и инфляцию

Эльвира Набиуллина (Фото: EPA / ANATOLY MALTSEV)

Центральный банк России в среду, 25 сентября, фактически признал, что видит первые признаки стагфляции – комбинации высокой инфляции с низкими темпами экономического роста. Это "кошмарный сценарий" для политиков, пишет Bloomberg.

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"Появились признаки охлаждения потребительской и инвестиционной активности, [но] инфляционное давление оставалось высоким и наблюдавшийся в начале 2024 года процесс дезинфляции пока не возобновился", — говорится в релизе российского центробанка.

Банк России прямо не пишет о стагфляции, но раньше его глава Эльвира Набиуллина использовала это слово как предупреждение. Она говорила, что все центральные банки опасаются такого сценария.

"Заявления Банка России свидетельствуют о том, что центральный банк видит экономику на пороге стагфляции. Несмотря на санкции и нехватку рабочей силы, сдерживающей рост производства, корпорации и потребители не ожидают замедления роста цен. Они также не считают двузначные ставки по кредитам достаточно ограничительными. У центрального банка есть повод волноваться – мы ожидаем, что инфляция продолжит превышать целевой уровень в 4%, а рост ВВП, вероятно, замедлится до 1%-1,5% в 2025 году", — сказал экономист по вопросам России Bloomberg Economics Александр Исаков.

Другой экономист Олег Кузьмин из Ренессанс Капитала сказал, что стагфляции не будет.

Россия сейчас находится на развилке между "мягкой" и "жесткой" экономической посадкой в следующем году, считает он. В обоих случаях рост замедлится до 1,3% или 2,5%, но инфляция также должна снизиться до около 5%.