"Цифри шокують". У Росії офіційно презентували проєкт бюджету на 2025 рік

Витрати РФ на війну у 2025 році удвічі перевищать соціальні видатки

Фото: EPA

Росія збільшить витрати на війну у 2025 році на 23% до 13,5 трлн рублів ($ 145,32 млрд) з 10,8 трлн рублів у 2024 році. Ці витрати становитимуть 32% від загального обсягу видатків бюджету у 2025 році, з посиланням на проєкт держбюджету РФ пише Reuters.

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Соціальні витрати, котрі до 2024 року у РФ завжди лідирували за обсягом бюджетного фінансування, наступного року скоротяться навіть у номінальному вираженні й вони виявляться більш ніж удвічі меншими за рекордні військові витрати.

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"Цифри виглядають абсолютно приголомшливими!" - прокоментував проєкт бюджету Telegram-канал MMI (його створив директор департаменту грошово-кредитної політики Банку Росії Кирило Тремасов).

Аналітики звернули увагу на три ключові моменти:

→ різке збільшення дефіциту бюджету до 3,3 трлн руб.;

→ подальшу мілітаризацію економіки – витрати "на оборону" зростуть з 5,5 до 6,3% ВВП;

→ тарифи на комуналку зростуть на 11,9%, тобто удвічі більше, ніж планувалося рік тому.

Джерело: MMI

"Уже за перерахованими трьома пунктами можна однозначно сказати, що ми маємо справу з новим інфляційним шоком з боку бюджетної політики. Очевидно, ця обставина буде визначальною на жовтневому засіданні ЦБ щодо ставки", – зазначили російські аналітики.

Центральний банк Росії у середу, 25 вересня, фактично визнав, що бачить перші ознаки стагфляції – комбінації високої інфляції з низькими темпами економічного зростання. Це "кошмарний сценарій" для політиків, писав минулого тижня Bloomberg.

Банк Росії прямо не пише про стагфляцію, але раніше його голова Ельвіра Набіулліна використовувала це слово як попередження. Вона казала, що всі центральні банки побоюються такого сценарію.

ОЕСР прогнозує різке сповільнення економіки Росії у 2025 році – з прогнозованих 3,7% за підсумками 2024 року до 1,1% у 2025 році.

13 вересня Верховна Рада України почала розглядати проєкт державного бюджету на 2025 рік, у якому фінансування сектору безпеки та оборони заплановане на рівні 2,22 трлн грн (приблизно $53 млрд), що становить 26,3% від прогнозованого ВВП країни.

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