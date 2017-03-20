Эффект 3200 прошел мимо украинцев - исследование

По данным кадрового портала hh.ua, 75% украинцев не почувствовали на себе повышения качества жизни после повышения минимальной зарплаты в два раза

Только каждый пятый украинец отметил, что его зарплата в новом 2017 году изменилась, и причиной этого стало повышение минималки. При этом 75% украинцев не почувствовали на себе повышения качества жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса Международного кадрового портала hh.ua.

По данным исследования, 69% опрошенных утверждают, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн существенно не повысит уровень жизни граждан, а только станет причиной "галопирующей" инфляции в стране.

Авторы исследования утверждают, что повышение минимальной зарплаты существенно не повлияло на зарплатную политику большинства компаний. Об изменениях в выплатах заявили только 20% украинцев. И даже в этом случае о повышении вознаграждения сообщили 51% респондентов, в то же время 25% опрошенных констатировали уменьшение размера выплат в результате перераспределения зарплат между всеми сотрудниками компании. Тех, кому повысили только официальную зарплату, а надбавку выплачивают в конверте, - 19%.

"Схема трудоустройства украинцев достаточно пестрая. Количество неофициально трудоустроенных украинцев значительное, что не дает возможности с точностью исследовать изменения в зарплатной политике компаний. Если сравнивать зарплатную политику сотрудников разных профессиональных сфер, то увидим, что уровень официально трудоустроенных будет неоднородным", - сказано в пояснительных материалах к опросу.

По данным hh.ua, наибольшее количество украинцев (94%), которые получают официальную зарплату, сосредоточено в государственном секторе, - трудоустройство в этой сфере позволяет рассчитывать на рост уровня оплаты после повышения уровня оплаты по тарифной сетке для бюджетников. Только 6% госслужащих утверждают, что получают неофициальную зарплату.

Половина специалистов, занятых в энергетике и тяжелой промышленности, получают официальную зарплату и могут ожидать не только на повышение вознаграждения в результате роста минималки, но и рассчитывать на защиту своих трудовых прав. 28% сотрудников, не оформленных официально, в случае получения производственных травм рассчитывают на материальную помощь, опираясь исключительно на совесть работодателя.

Как отмечается в материалах исследования, на сегодня в работе ІТ-компаний наблюдается такая тенденция: почти половина сотрудников получает официальную зарплату, а в их трудовых книжках есть запись о трудоустройстве. Учитывая данные опроса, каждый третий IT-специалист получает "черную" зарплату, незначительное количество программистов (13%) получают "серую" зарплату.

40% опрошенных юристов ответили, что у них официальная зарплата, в результате повышения уровня минималки они получили повышение своих выплат. Каждый третий занятый в юридической проф. сфере получает "серую" зарплату, поэтому налоги с его начислений не в полном объеме отчисляются в государственный бюджет. 20% сотрудников юридической сферы заметили, что вообще получают неофициальные выплаты, то есть их деятельность, по сути, является незаконной и не защищенной ни государством, ни работодателем.

67% опрошенных медиков трудоустроены официально, имеют право на оплачиваемый отпуск и больничные. Каждый четвертый медработник получает "серую" зарплату. И только 6% работников медицинской сферы не оформлены официально и с их зарплаты не отчисляются налоги, а вместе с тем не начисляется стаж, что становится важным во время выхода на пенсию или во время оформления социальных выплат на случай безработицы.

Данные были получены в результате опроса зарегистрированных пользователей сайта hh.ua, проведенного в феврале 2017 года. В опросе приняли участие 784 респондента с разных регионов Украины.