Число миллионеров в Украине уменьшилось на четверть

По итогам прошлого года доход свыше 1 млн грн задекларировали около 3,5 тыс. человек

Количество миллионеров в Украине за прошлый год уменьшилось на 25%, или на 1,2 тыс. человек. Как сообщил и. о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан, доход свыше 1 млн грн за 2016 год задекларировали около 3,5 тыс. человек.



При этом общая сумма их доходов по сравнению с прошлым годом выросла на 13%, или на 3,2 млрд грн.



"Подавляющее большинство граждан, которые задекларировали свыше 1 млн грн в Киеве - 1686. В Харьковской области насчитывается 287 миллионеров, Днепропетровской - 216, Одесской - 211", - рассказал Продан.



Всего в течение декларационной кампании декларации об имущественном состоянии и доходах подали почти 513 тыс. граждан. Активнее всего свои доходы декларировали жители Запорожской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областей.



Общая сумма задекларированных доходов составляет 50,8 млрд грн, что на 1,4 млрд грн, или на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.



"По данным деклараций гражданами определен к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц - 1,62 млрд грн, что на 10%, или на 141,6 млн грн больше чем в прошлом году. Военного сбора уплачено 226,5 млн грн, или на 18,5 млн грн больше прошлого года", - уточнил Продан.



Наибольшие общие суммы налоговых обязательств задекларированы гражданами, которые проживают в Киеве (670,5 млн грн) и Киевской области (131,8 млн грн).



Правом на налоговую скидку воспользовались более 65 тыс. лиц. Им вернут из бюджета 110,6 млн грн налога на доходы физических лиц.



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