Миллиардер-сталелитейщик Лакшми Миттал покинет Британию из-за налоговых изменений

Бизнесмен из Индии Лакшми Миттал, живущий в Великобритании 30 лет, не хочет платить большие налоги в этой стране и планирует переезд

Лакшми Миттал. Фото: ArcelorMittal

75-летний индийский миллиардер Лакшми Миттал, владелец сталелитейного гиганта ArcelorMittal, планирует покинуть Великобританию из-за усиления правительственного контроля за налоговым статусом недомицелированных лиц. Как сообщает Financial Times, он рассматривает переезд в более благоприятные в налоговом плане страны, такие как ОАЭ, Италия и Швейцария.

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Справка В Великобритании налоговый статус "недомицильованного лица" (non-domiciled) позволяет физическим лицам, которые проживают в Великобритании, но считают своим постоянным домом (domicile) другую страну, уплачивать налоги только с доходов, полученных в Великобритании, или с доходов, переведённых в Великобританию. Это означает, что их доходы, полученные за пределами Великобритании, не облагаются налогом, если они не переводятся в страну. В Великобритании налоговый статус "недомицильованного лица" (non-domiciled) позволяет физическим лицам, которые проживают в Великобритании, но считают своим постоянным домом (domicile) другую страну, уплачивать налоги только с доходов, полученных в Великобритании, или с доходов, переведённых в Великобританию. Это означает, что их доходы, полученные за пределами Великобритании, не облагаются налогом, если они не переводятся в страну.

Миттал живет в Великобритании почти 30 лет. В его собственности есть несколько объектов недвижимости, в частности особняк в Kensington Palace Gardens, приобретенный в 2004 году в Берне Экклстоуна за 67 миллионов фунтов стерлингов – на тот момент самый дорогой дом в мире.

Дом Лакшми Миттал в Великобритании. Фото: flickr.com

До 2020 года Лакшми Миттал возглавлял ArcelorMittal, после чего передал должность CEO своему сыну Адитии Митталу, но остался исполнительным главой компании. Его семья владеет 40% акций сталелитейного гиганта, специализирующегося на производстве стали, проводной продукции, логистике и судоходстве.

Перед принятием октябрьского бюджета ArcelorMittal пригрозила выходом из Великобритании, отметив необходимость правительственной поддержки цепи поставок сталелитейной отрасли.

Ранее недомицелированные лица могли избегать уплаты налогов в Великобритании на доходы, полученные за границей. Однако изменения в налоговое законодательство, предложенные бывшим канцлером Джереми Гантом в марте 2024 года, вступят в силу уже в апреле.

Что известно о налоговой реформе

Правительство Великобритании решило в 2025 году пересмотреть налоговый режим для недомицелированных лиц. Новая модель предусматривает отмену действующих льгот с апреля 2025 г. и внедрение налогообложения на основе места жительства. Новые правила предусматривают 100% налоговое увольнение для иностранного дохода и прибыли в течение первых четырех лет для тех, кто переезжает в Великобританию. Текущие резиденты, подвергавшиеся старому режиму, получат переходный период с постепенным снижением льгот.

Также предполагается отмена налоговых привилегий для оффшорных трастов и переход к налогообложению на основе места жительства для налога на наследство (IHT). Эта реформа направлена на увеличение прозрачности и привлечение международных инвесторов, способствующих экономическому развитию страны.