FT: Власник АрселорМіттал Кривий Ріг емігрує з Британії через податки

Бізнесмен з Індії Лакшмі Міттал, який живе у Великій Британії 30 років, не хоче сплачувати більші податки у цій країні і планує переїзд

Лакшмі Міттал. Фото: ArcelorMittal

75-річний індійський мільярдер Лакшмі Міттал, власник сталеливарного гіганта ArcelorMittal, планує покинути Велику Британію через посилення урядового контролю за податковим статусом недоміцільованих осіб. Як повідомляє Financial Times, він розглядає переїзд до більш сприятливих у податковому плані країн, таких як ОАЕ, Італія та Швейцарія.

Довідка У Великій Британії податковий статус "недоміцільованої особи" (non-domiciled) дозволяє фізичним особам, які проживають у Великій Британії, але вважають свою постійну домівку (domicile) в іншій країні, сплачувати податки лише з доходів, отриманих у Великій Британії, або з доходів, переведених до Великої Британії. Це означає, що їхні доходи, отримані за межами Великої Британії, не оподатковуються, якщо вони не переводяться до країни. У Великій Британії податковий статус "недоміцільованої особи" (non-domiciled) дозволяє фізичним особам, які проживають у Великій Британії, але вважають свою постійну домівку (domicile) в іншій країні, сплачувати податки лише з доходів, отриманих у Великій Британії, або з доходів, переведених до Великої Британії. Це означає, що їхні доходи, отримані за межами Великої Британії, не оподатковуються, якщо вони не переводяться до країни.

Міттал живе у Великій Британії майже 30 років. У його власності є кілька об'єктів нерухомості, зокрема особняк у Kensington Palace Gardens, придбаний у 2004 році у Берні Екклстоуна за 67 мільйонів фунтів стерлінгів – на той момент найдорожчий будинок у світі.

Будинок Лакшмі Міттал у Великій Британії. Фото: flickr.com

До 2020 року Лакшмі Міттал очолював ArcelorMittal, після чого передав посаду CEO своєму сину Адітії Мітталу, але залишився виконавчим головою компанії. Його родина володіє 40% акцій сталеливарного гіганта, який спеціалізується на виробництві сталі, дротової продукції, логістиці та судноплавстві.

Перед ухваленням жовтневого бюджету ArcelorMittal пригрозила виходом із Великої Британії, наголосивши на необхідності урядової підтримки ланцюга постачання сталеливарної галузі.

Раніше недоміцільовані особи могли уникати сплати податків у Великій Британії на доходи, отримані за кордоном. Однак зміни до податкового законодавства, запропоновані колишнім канцлером Джеремі Гантом у березні 2024 року, набудуть чинності вже у квітні.

Що відомо про податкову реформу

Уряд Великої Британії вирішив у 2025 році переглянути податковий режим для недоміцільованих осіб. Нова модель передбачає скасування чинних пільг із квітня 2025 року та впровадження оподаткування на підставі місця проживання. Нові правила передбачають 100% податкове звільнення для іноземного доходу та прибутку протягом перших чотирьох років для тих, хто переїжджає до Великої Британії. Поточні резиденти, які підпадали під старий режим, отримають перехідний період із поступовим зниженням пільг.

Також передбачається скасування податкових привілеїв для офшорних трастів і перехід до оподаткування на підставі місця проживання для податку на спадщину (IHT). Ця реформа спрямована на збільшення прозорості та залучення міжнародних інвесторів, які сприятимуть економічному розвитку країни.